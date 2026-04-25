Belles Danses pour une Demoiselle Dambach-la-Ville

Dambach-la-Ville

Belles Danses pour une Demoiselle

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour ses 50 ans, l’AMIA (Amis de la Musique sur Instruments Anciens) propose de rapprocher deux arts, la danse et la musique, qui bien qu’intimement liés sont rarement associés lorsqu’il s’agit de musique baroque.

Belles Danses pour une Demoiselle

autour des pièces en trio de Marin Marais, 1692

Pour ses 50 ans, l’AMIA (Amis de la Musique sur Instruments Anciens) propose de rapprocher deux arts, la danse et la musique, qui bien qu’intimement liés sont rarement associés lorsqu’il s’agit de musique baroque.

Dans la préface des pièces en trio de Marais, on apprend que ces pièces publiées en 1692 ont été écrites et jouées pour le service de la Chambre du Roi. Les sarabandes, menuets rigaudons et autres passacailles étaient d’abord composées en pensant à la danse qui était un art omniprésent à la Cour de Versailles vers la fin du 17ème siècle.

C’est à ce plaisir des yeux et des oreilles que la danseuse Isabel Devaux et les instrumentistes de l’ensemble invitent le public. Ce répertoire, où partition musicale et partition chorégraphique se lisent de façon simultanée, précisant rythme et pas dans l’espace et le temps, dévoilant l’extrême intimité entre la musique et la danse.

De la musique, de la danse, mais c’est aussi l’occasion de démasquer et découvrir la mystérieuse Mademoiselle Roland pour laquelle Marin Marais adresse ses trios. .

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 62 04 91 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

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English :

To celebrate its 50th anniversary, AMIA (Amis de la Musique sur Instruments Anciens) is bringing together two arts dance and music which, although intimately linked, are rarely associated when it comes to Baroque music.

L’événement Belles Danses pour une Demoiselle Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme du pays de Barr