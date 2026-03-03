Belote Place Balségur Monflanquin
Belote Place Balségur Monflanquin jeudi 5 mars 2026.
Belote
Place Balségur Café Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-05 2026-03-13 2026-03-19 2026-03-26
Jouons à la belote tout au long de l’après midi.
Jouons à la belote tout au long de l’après midi. .
Place Balségur Café Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belote
Let’s play belote throughout the afternoon.
L’événement Belote Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coeur de Bastides