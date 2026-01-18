Carnaval des écoles de Monflanquin Monflanquin
dimanche 19 avril 2026.
Carnaval des écoles de Monflanquin
Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Gratuit
2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Défilé de chars, animations, musiques, jeux pour enfants buvette et petite restauration.
A vos meilleurs déguisements !
A vos meilleurs déguisements !
Défilé de chars, animations, musiques, jeux pour enfants buvette et petite restauration.
A vos meilleurs déguisements ! .
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 52 86 59 recreactions.monflanquin@gmail.com
English : Carnaval des écoles de Monflanquin
Float parade, entertainment, music, children’s games, refreshments and snacks.
Get your best disguises!
