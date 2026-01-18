Carnaval des écoles de Monflanquin Monflanquin

Carnaval des écoles de Monflanquin Monflanquin dimanche 19 avril 2026.

Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

2026-04-19

Défilé de chars, animations, musiques, jeux pour enfants buvette et petite restauration.

A vos meilleurs déguisements !
Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 52 86 59  recreactions.monflanquin@gmail.com

English : Carnaval des écoles de Monflanquin

Float parade, entertainment, music, children’s games, refreshments and snacks.

Get your best disguises!

