Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
2026-04-17
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
English : Jam Session scène ouverte
Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and come and swap a few notes.
L’événement Jam Session scène ouverte Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coeur de Bastides