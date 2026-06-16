Ben et Mylène Place du Pin Agen

Agen

Ben et Mylène

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Ben & Mylène, duo complice sur scène depuis 2018, vous proposent un concert mêlant reprises pop et compositions originales. Plus de 100 concerts et une énergie communicative pour une soirée pleine de bonnes vibes ! Réservations au 05 53 95 90 15.

Complicité électrique et énergie communicative voilà ce qui résume le duo Ben & Mylène, ensemble sur scène depuis 2018.

Au programme

Des reprises pop qui vont de Cabrel à France Gall, de Dua Lipa aux Beatles

Des compos originales accrocheuses qui restent bien en tête

Avec plus de 100 concerts à leur actif et une énergie débordante, préparez-vous à une soirée vivante, joyeuse et pleine de bonnes vibes !

Pensez à réserver au 05 53 95 90 15. .

Place du Pin Le Plancher des Vaches Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Ben et Mylène

Ben & Mylène, a close-knit duo who have been performing together since 2018, present a concert featuring a mix of pop covers and original songs. With over 100 concerts under their belt and infectious energy, they’ll make for an evening full of good vibes! Reservations at 05 53 95 90 15.

L’événement Ben et Mylène Agen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Agen