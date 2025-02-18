Ben Mazué Brest Arena Brest

Ben Mazué

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Un peu plus de 2 ans après la fin du Paradis Tour, Victoire de la Musique du meilleur concert en 2022, l’artiste revient avec un tout nouveau spectacle en 2026.

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h* (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

