BEN RICOUR La Dame de Canton Paris

Ben semble réapparaitre enfin sur nos écrans radar !

À commencer par une tournée de 30 dates en solo qui s’est jouée à travers tout l’hexagone (3 dates à Paris) ainsi qu’en Belgique, et durant laquelle il annonce la couleur en dévoilant de nouvelles chansons cousues-mains avec la ferme intention de retourner en studio pour enregistrer tout ce nouveau joli monde.

1 an plus tard et grâce à ses fans… « Tant qu’il y aura des gens » (partie 1) est enfin prêt !

À force de l’annoncer depuis des années, on y croyait plus… Mais force est de constater que depuis 2025, date anniversaire des 20 ans de son premier album « L’Aventure ».

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 14 EUR

Sur place : 16 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:30:00+02:00_2026-05-29T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/ben-ricour-3



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