Bénabar Espace étincelle Bergerac

Bergerac

Bénabar

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:00:00

fin : 2027-03-04 22:00:00

Date(s) :

2027-03-04

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Son onzième album studio est sorti à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent , inspiré par sa fille, Bénabar a dévoilé le 2ᵉ single Reste t il du bonheur , un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent le ton d’un album à la fois intime et festif.

20 ans après Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable Le dîner , cette tournée est très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.

Sur réservation .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12 communication@centre-evenementiel.fr

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English : Bénabar

L’événement Bénabar Bergerac a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides