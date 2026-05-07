Bénabar Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Châteaurenard

Bénabar

Dimanche 28 mars 2027 à partir de 20h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-28 20:00:00

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-28

Concert de Bénabar à la Salle de l’Etoile.

BÉNABAR revient !



Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.



Son onzième album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent , inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2ᵉ single Reste‑t‑il du bonheur , un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif.



L’année 2025 a marqué les 20 ans de Reprise des négociations , album emblématique dont est tiré l’inoubliable Le dîner . Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Bénabar concert at Salle de l’Etoile.

L’événement Bénabar Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence