Pool Party Centre aquatique Olivier Pleindoux Châteaurenard
samedi 22 août 2026 · Centre aquatique Olivier Pleindoux · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Pool Party
Samedi 22 août 2026 de 19h30 à 21h30. Centre aquatique Olivier Pleindoux 549 avenue Jean Mermoz Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 21:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Pool Party au Centre aquatique Olivier Pleindoux.
Pool Party au Centre aquatique Olivier Pleindoux.
Prêt à plonger dans la nuit ?
Viens avec ton maillot & ta bonne énergie !
Soirée pour les plus de 18 ans. .
Centre aquatique Olivier Pleindoux 549 avenue Jean Mermoz Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 08 02 15
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English :
Pool Party at the Olivier Pleindoux Aquatic Center.
L’événement Pool Party Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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