Pool Party Centre aquatique Olivier Pleindoux Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Pool Party

Samedi 22 août 2026 de 19h30 à 21h30. Centre aquatique Olivier Pleindoux 549 avenue Jean Mermoz Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Pool Party au Centre aquatique Olivier Pleindoux.

Pool Party au Centre aquatique Olivier Pleindoux.



Prêt à plonger dans la nuit ?

Viens avec ton maillot & ta bonne énergie !



Soirée pour les plus de 18 ans. .

Centre aquatique Olivier Pleindoux 549 avenue Jean Mermoz Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 08 02 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pool Party at the Olivier Pleindoux Aquatic Center.

L’événement Pool Party Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence