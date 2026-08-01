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AGENDA · Châteaurenard

Pool Party Centre aquatique Olivier Pleindoux Châteaurenard

samedi 22 août 2026 · Centre aquatique Olivier Pleindoux · Châteaurenard

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Centre aquatique Olivier Pleindoux
Adresse
549 avenue Jean Mermoz
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
12.5 12.5 12.5

Châteaurenard

Pool Party

Samedi 22 août 2026 de 19h30 à 21h30. Centre aquatique Olivier Pleindoux 549 avenue Jean Mermoz Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Pool Party au Centre aquatique Olivier Pleindoux.
Pool Party au Centre aquatique Olivier Pleindoux.

Prêt à plonger dans la nuit ?
Viens avec ton maillot & ta bonne énergie !

Soirée pour les plus de 18 ans.   .

Centre aquatique Olivier Pleindoux 549 avenue Jean Mermoz Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 08 02 15 

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English :

Pool Party at the Olivier Pleindoux Aquatic Center.

L’événement Pool Party Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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