Bénabar Le Touquet-Paris-Plage
vendredi 4 décembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Bénabar
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Vendredi 4 décembre 2026 à 20h30
au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel
Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.
Tarif dès 39€ .
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Bénabar Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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