Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Bénabar

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Vendredi 4 décembre 2026 à 20h30

au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Tarif dès 39€ .

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Bénabar Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage