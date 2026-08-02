BenArt invite Céline Bonacina, Jazz fusion au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
samedi 12 septembre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Pour cette soirée d’exception, le bassiste producteur Benoit Artuphel invite Céline Bonacina pour un moment de joie et de musique autour des sources de leur projet commun (BenArt Ensemble).
Ils seront accompagnés de musiciens d’exception portés par leur passion des musiques héritées du jazz et des cultures du monde.
Pour cette soirée unique, nos artistes vous feront vibrer à travers un répertoire riche de sonorités vintage, d’improvisations débridées et de références actuelles solidement ancrées dans le groove.
Line-up : Céline Bonacina : saxophone baryton ; Laurent Avenard-Kohler : guitare électrique ; Ben Artuphel : basse électrique ; Antoine Banville : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz fusion, groove — Benoit Artuphel, bassiste producteur, s’unit à la talentueuse Céline Bonacina pour une soirée d’improvisations vibrantes, mêlant jazz et influences du monde.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 11 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 26€ à 29€
Tarif sur place : 29€ à 32€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T00:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T19:30:00+02:00_2026-09-11T20:30:00+02:00;2026-09-11T21:30:00+02:00_2026-09-11T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/benart-invite-celine-bonacina contact@38riv.com
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