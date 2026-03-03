Bendorf festival Strasbourg

Bendorf festival

5 place albert Schweitzer Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-26

2026-04-24

Nouvelle édition de ce festival organisé par la brasserie artisanale strasbourgeoise Bendorf.

Autour des bières pression et des cuvées éphémères dont la brasserie s’est fait une spécialité, ce week-end sera à la fois festif et familial. Au programme concerts, DJ sets, théâtre, présence de créateurs et animations diverses.

Restauration sur place tout au long du week-end. .

brasserie.bendorf@gmail.com

