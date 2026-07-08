Benin’S Fever La Place Paris

Informations pratiques

Rendez-vous le mardi 10 novembre 2026 à La Place, au cœur de Paris – Châtelet-Les Halles. Et bonne nouvelle : le lendemain est férié, l’occasion parfaite pour profiter pleinement de cette célébration sans regarder l’heure.

Pensé comme un véritable mini-festival, Benin’s Fever réunit sur une même scène une nouvelle génération d’artistes béninois·es basé·es au Bénin comme en France. Entre musiques afro, influences urbaines, performances live et rencontres artistiques, l’événement met en lumière une scène créative en pleine effervescence, portée par des talents qui réinventent les codes tout en restant connectés à leurs racines.

Au programme : concerts, DJ sets, performances, expositions et surprises, dans une atmosphère festive, inclusive et fédératrice.

À travers cette soirée, Benin’s Fever souhaite faire rayonner la richesse de la culture béninoise, créer des ponts entre les artistes, les publics et la diaspora, et offrir une plateforme d’expression à une génération qui fait dialoguer héritage et modernité.

Une nuit pour célébrer le Bénin d’aujourd’hui, ses influences, ses talents et son énergie.

Benin’s Fever fait son arrivée à La Place pour une soirée exceptionnelle dédiée aux nouvelles scènes béninoises.

Le mardi 10 novembre 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-10T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-11T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-10T19:30:00+02:00_2026-11-10T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/benin-s-fever



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