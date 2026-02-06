Benjamin Biolay en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Benjamin Biolay en concert au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Benjamin Biolay, figure de la chanson française, se produit au théâtre antique pour un concert élégant et intense. Textes ciselés, arrangements raffinés et émotion brute se mêlent dans une atmosphère à la fois intime et magnétique.

.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00

English : Benjamin Biolay in concert at the Théâtre Antique

French chanson star Benjamin Biolay performs an elegant and intense concert at the Théâtre Antique. Chiseled lyrics, refined arrangements and raw emotion combine in an atmosphere that is both intimate and magnetic.

