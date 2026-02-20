Messmer au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Messmer au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 48 – 48 – 67 EUR

43 € pour les Vaisonnais en cat. 3.

Cat.2 Gradins 48€

Cat3 Gradins 59€

Orchestre 67€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Le spectacle 13Hz du maître de l’hypnose Messmer, initialement prévu le 23 juin 2025, est reporté au 23 juin 2026, toujours au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine.

Une soirée pour les amateurs de sensations inédites !

.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Messmer at the Théâtre Antique

The 13Hz show by hypnosis master Messmer, originally scheduled for June 23, 2025, has been postponed to June 23, 2026, still at the Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine.

An evening for fans of unprecedented sensations!

L’événement Messmer au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence