Fabrice Éboué au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Fabrice Éboué au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 42.5 – 42.5 – 52 EUR

. Général 42.50€ placement libre

. Catégorie 1 52€ placement numéroté

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

2026-06-26

Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient avec un Nouveau Spectacle !

Spectacle déconseillé aux moins de 15 ans.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Fabrice Éboué at the Théâtre Antique

After the triumphant tour of Adieu Hier, Fabrice Eboué is back with a new show!

Not recommended for children under 15.

