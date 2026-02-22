Fabrice Éboué au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Fabrice Éboué au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine vendredi 26 juin 2026.
Fabrice Éboué au Théâtre Antique
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : 42.5 – 42.5 – 52 EUR
. Général 42.50€ placement libre
. Catégorie 1 52€ placement numéroté
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
2026-06-26
Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient avec un Nouveau Spectacle !
Spectacle déconseillé aux moins de 15 ans.
84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : Fabrice Éboué at the Théâtre Antique
After the triumphant tour of Adieu Hier, Fabrice Eboué is back with a new show!
Not recommended for children under 15.
