Julien Clerc en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Julien Clerc en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine jeudi 2 juillet 2026.
Vaison-la-Romaine
Julien Clerc en concert au Théâtre Antique
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : 62.5 – 62.5 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes !
Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations à travers ses différents succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence…
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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00
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English : Julien Clerc in concert at the Théâtre Antique
Julien Clerc, with over 50 years of hits, a unique voice and an extraordinary career!
His inimitable style, somewhere between variety and pop, has seduced all generations with his various hits: Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence…
L’événement Julien Clerc en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence
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