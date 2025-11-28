Julien Clerc en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine

Julien Clerc en concert au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 62.5 – 62.5 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes !

Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations à travers ses différents succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence…

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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00

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English : Julien Clerc in concert at the Théâtre Antique

Julien Clerc, with over 50 years of hits, a unique voice and an extraordinary career!

His inimitable style, somewhere between variety and pop, has seduced all generations with his various hits: Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence…

L’événement Julien Clerc en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence