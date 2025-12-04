Festival Vaison Danses 2026 Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Festival Vaison Danses 2026 Théâtre Antique Vaison-la-Romaine samedi 11 juillet 2026.
Vaison-la-Romaine
Festival Vaison Danses 2026
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 22:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25
Du 10 au 25 juillet, au cœur des douces nuits provençales, le théâtre antique ouvre sa majestueuse scène pour accueillir le festival international de danse. Seront réunis sur un plateau différents chorégraphes et artistes exceptionnels.
.
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 42 02 88 billetterie@vaison-la-romaine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Vaison Danses 2026
From July 10 to 25, in the heart of the balmy Provencal nights, the ancient theater opens its majestic stage to welcome the international dance festival. A number of exceptional choreographers and artists will be brought together on one stage.
L’événement Festival Vaison Danses 2026 Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence
À voir aussi à Vaison-la-Romaine (Vaucluse)
- GF Colnago Mont Ventoux Vaison-la-Romaine 6 juin 2026
- MESSMER – 13Hz – MESSMER THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine 23 juin 2026
- Messmer au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine 24 juin 2026
- FABRICE EBOUE THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine 26 juin 2026
- Fabrice Éboué au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine 26 juin 2026