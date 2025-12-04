Festival Vaison Danses 2026 Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine

Festival Vaison Danses 2026

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25

Du 10 au 25 juillet, au cœur des douces nuits provençales, le théâtre antique ouvre sa majestueuse scène pour accueillir le festival international de danse. Seront réunis sur un plateau différents chorégraphes et artistes exceptionnels.

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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 42 02 88 billetterie@vaison-la-romaine.com

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English : Festival Vaison Danses 2026

From July 10 to 25, in the heart of the balmy Provencal nights, the ancient theater opens its majestic stage to welcome the international dance festival. A number of exceptional choreographers and artists will be brought together on one stage.

L’événement Festival Vaison Danses 2026 Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence