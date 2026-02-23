‘Core Meu’ Les Ballets de Monte-Carlo Festival Vaison Danses Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

‘Core Meu’ Les Ballets de Monte-Carlo Festival Vaison Danses

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 48 EUR

Date :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Dans “Core Meu”, pièce dédiée à Maurice Béjart, il est question de transe et de sacrifice. Réalisant le grand écart entre la danse sur pointe et la tarentelle, le ballet vous entraîne dans le sud de l’Italie, dans la région des Pouilles.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 42 02 88 billetterie@vaison-la-romaine.com

English : Core Meu’ Les Ballets de Monte-Carlo Festival Vaison Danses

Core Meu , a piece dedicated to Maurice Béjart, is all about trance and sacrifice. A cross between danse sur pointe and tarantella, the ballet takes you to southern Italy’s Puglia region.

