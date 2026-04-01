Calogero en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Calogero en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine samedi 4 juillet 2026.
Vaison-la-Romaine
Calogero en concert au Théâtre Antique
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Placement libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Après avoir sillonné les Zénith et Arena, Calogero revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.
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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00
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English : Calogero in concert at the Théâtre Antique
After a tour of the Zenith and Arena, Calogero returns to more intimate venues to offer a summary of his concert career, with a selection of chosen songs from his repertoire, presented in previously unreleased versions.
L’événement Calogero en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence
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