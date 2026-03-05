Complet** Patrick Bruel en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

**Complet** Patrick Bruel en concert au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 57 – 57 – 68 EUR

2 catégories de places

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le concert affiche complet.

L’album ALORS REGARDE vient de fêter ses 35 ans. À cette occasion Patrick Bruel nous donne rendez-vous pour un concert événement au Théâtre Antique ! Flash-back sur cet album mythique et cette tournée inoubliable.

.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 60 61 62 contact@adamconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : **Complete** Patrick Bruel in concert at the Théâtre Antique

The concert is sold out.

The album ALORS REGARDE has just celebrated its 35th anniversary. To mark the occasion, Patrick Bruel invites us to an eventful concert at the Théâtre Antique! Flashback on this legendary album and unforgettable tour.

L’événement **Complet** Patrick Bruel en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence