Benjamin Biolay Le Forum Le Mans
Benjamin Biolay Le Forum Le Mans vendredi 4 décembre 2026.
Benjamin Biolay
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 45 – 45 – 65 EUR
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04
2026-12-04
Benjamin Biolay
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
