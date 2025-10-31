BENJAMIN MILLEPIED DU BOUT DES LÈVRES Montpellier

BENJAMIN MILLEPIED DU BOUT DES LÈVRES

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – 47 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-22

Spectacle accueilli avec l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Cette nouvelle création de Benjamin Millepied invite à plonger dans l’univers de Barbara. Marqué dès l’enfance par la chanson française, il puise dans cette mémoire intime un élan de danse nourri par les mélodies puissantes et les mots ciselés de la chanteuse.

À travers un espace épuré, baigné de lumière et de drapés immaculés, les corps apparaissent et disparaissent, incarnant la palette d’émotions qui traverse l’œuvre de Barbara entre nostalgie, passion, douceur et tragédie. Dans Du bout des lèvres, les chansons de Barbara deviennent le souffle même du mouvement.

Sur réservation

Mercredi 22 avril à 20h et jeudi 23 avril à 19h .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Hosted by Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Benjamin Millepied?s new creation invites us to plunge into the world of Barbara. Influenced by French chanson since childhood, he draws on this intimate memory to create a dance momentum nourished by the singer?s powerful melodies and chiseled words.

German :

Die Aufführung wurde mit dem Opernhaus Orchestre national Montpellier Occitanie veranstaltet

Diese neue Kreation von Benjamin Millepied lädt dazu ein, in die Welt von Barbara einzutauchen. Seit seiner Kindheit wurde er vom französischen Chanson geprägt und schöpfte aus dieser intimen Erinnerung einen Tanzimpuls, der von den kraftvollen Melodien und den ziselierten Worten der Sängerin genährt wurd

Italiano :

Ospitato dall’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Questa nuova creazione di Benjamin Millepied ci invita a immergerci nel mondo di Barbara. Influenzato dalla chanson francese fin dall’infanzia, attinge a questa memoria intima per creare una danza ispirata alle potenti melodie e alle parole cesellate della cantante.

Espanol :

Acogido por la Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Esta nueva creación de Benjamin Millepied nos invita a sumergirnos en el universo de Barbara. Influido por la chanson francesa desde su infancia, se inspira en este recuerdo íntimo para crear una danza inspirada en las poderosas melodías y las palabras cinceladas de la cantante.

