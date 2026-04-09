Benny’s Keys – André Villéger 4TET Le Son de la Terre PARIS 05
Benny’s Keys – André Villéger 4TET Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 19 juin 2026.
Le saxophoniste et compositeur de génie Benny Golson était et demeure une légende du jazz respectée par tous les musiciens, quel que soit leur style esthétique.
C’est pour lui rendre un hommage passionné qu’André Villéger (saxophone ténor), Alain Jean-Marie (piano), Thomas Bramerie (contrebasse) et Antoine Paganotti (drums) ont enregistré « Benny’s Keys » , quelques mois seulement avant sa disparition le 21 septembre dernier à l’âge de 95 ans.
« Le pianiste et le saxophoniste expriment simultanément la force de leur complicité musicale et leur attachement à cette musique. C’est comme un cri d’amour à Benny Golson, et à ses compositions. »
XAVIER PRÉVOST
ANDRÉ VILLÉGER (SAXOPHONE TÉNOR)
ALAIN JEAN-MARIE (PIANO)
THOMAS BRAMERIE (CONTREBASSE)
BRUNO ZIARELLI (BATTERIE)
Un hommage à Benny Golson par deux légendes du jazz.
Le vendredi 19 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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