Informations pratiques

Béziers

BENOIT DECQUE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

11 rue Viennet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Installé à Béziers, Benoît Decque explore peinture, dessin et expérimentation. Rencontrez l’artiste et échangez autour de sa pratique contemporaine.

Depuis 1990, Benoît Decque développe une pratique artistique nourrie par l’expérimentation et la liberté du geste. Architecte de formation et artiste-enseignant à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, il présente son travail dans de nombreuses expositions, collectives comme personnelles.

Récemment installé à Béziers, il poursuit ses recherches à travers des peintures et sur-peintures qu’il qualifie de sauvages , des dessins libres et des œuvres au stylo-bille. Une pratique où la matière, le geste et l’improvisation ouvrent sans cesse de nouvelles pistes.

Echanges avec l’artiste autour de sa démarche et de sa relation à l’art contemporain. .

11 rue Viennet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 07 54 16 52

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English : BENOIT DECQUE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

Based in Béziers, Benoît Decque explores painting, drawing, and experimental art. Meet the artist and discuss his contemporary practice.

L’événement BENOIT DECQUE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34