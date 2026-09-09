Benoît Travers et Vincent Mauger à Pélican_S, Centre d’art contemporain Pélican-S Châteaubriant, Châteaubriant

Informations pratiques

Benoît Travers et Vincent Mauger à Pélican_S 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain Pélican-S Châteaubriant Loire-Atlantique

Entrée prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « La singularité des masses »

Du 19 septembre au 29 novembre 2026

Dans le cadre de sa troisième programmation, l’association SURFACE TER accueille Benoît Travers et Vincent Mauger.

Vernissage à 18h30 samedi 19 septembre 2026

Propos de Benoît Travers et Vincent Mauger

« D’emblée, on perçoit de nombreuses proximités entre nos deux démarches. Notamment un intérêt flagrant pour les matériaux et les qualités plastiques qui se dégagent de ces derniers. Comment par des actions simples, répétées et facilement identifiables, ceux-ci peuvent être métamorphosés et offrir une compréhension nouvelle de leur nature. Pour chacun de nous deux, il ne s’agit pas de réaliser des œuvres en intervenant sur les objets ou les matériaux par des actions complexes aux multiples étapes mais plutôt d’aller à l’essentiel par un geste simple, pensé et répété. Un geste identifiable dont chacun comprend la nature et la signification que celui-ci induit vis-à-vis de l’objet ainsi traité. La répétition du geste lui confère à la fois son impact et renforce sa signification… Au-delà, une proximité visuelle immédiate et évidente, existent deux démarches exprimant notre relation au monde d’une façon paradoxale pouvant paraître antagoniste : d’un côté, une relation d’une grande proximité et d’un grand attachement vis-à-vis de notre environnement proche et immédiat. Ce dont on fait l’expérience réelle, une sorte de forme de vandalisme de proximité. De l’autre une capacité d’abstraction impliquant une relation distante, froide et pourtant fascinante de notre conception plus large du monde.

Cette exposition permet de révéler et d’explorer ces différentes logiques de compréhension et de relation à notre environnement : attachement pour le proche, détachement pour le distant ; ceci mis en jeu dans le même espace partagé, négocié, repensé, le centre d’art Pélican_S. »

Centre d’art contemporain Pélican-S Châteaubriant 15 rue du Pélican 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 08 17 52 73 Situé au cœur de la ville de Châteaubriant, le centre d’art contemporain Pélican_S est un lieu d’ouverture, de création et de partage au service de l’art contemporain et des arts plastiques. Installé dans un ancien bâtiment des années 1950, cet espace singulier conjugue à la fois production artistique, diffusion des œuvres et transmission des savoirs.

Pélican_S abrite l’association SURFACE TER, dont la mission est de soutenir la création contemporaine, de favoriser la rencontre entre artistes et publics, d’organiser des résidences artistiques et de diffuser la culture à travers des actions pédagogiques accessibles à tous. VENIR AU CENTRE D’ART PELICAN_S

Le centre d’art contemporain est accessible

à pied et se situe derrière le marché couvert

15, rue du Pélican, à Châteaubriant, Loire-Atlantique

La gare et de nombreux parkings

se trouvent à proximité.

Exposition « La singularité des masses »

©SandrineFallet