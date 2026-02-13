Berger Story – Le Chœur Spectacul’Art, Le Pin Galant, Mérignac

Berger Story – Le Chœur Spectacul’Art Mercredi 28 octobre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Cat 2 : 39€ / Cat 1 : 49€ / Cat Or : 59€

Début : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T22:00:00+01:00

Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.

✨ Avec 200 choristes sur scène et la participation exceptionnelle de Élodie Frégé sur quelques titres, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger : La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour, Diego… et bien d’autres.

Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live avec des musiciens sur scène.

Ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs.

En tournée dans toute la France pour une quarantaine de dates, ce spectacle unique promet de toucher toutes les générations.

Laissez-vous emporter par la magie de la Berger Story, version Spectacul’Art !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger ! Michel Berger Spectaculart