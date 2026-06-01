Fête de la MJC CL2V, MJC CL2V, Mérignac

Fête de la MJC CL2V 12 et 13 juin MJC CL2V Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Événement gratuit et ouvert à tous.

La MJC CL2V vous propose de venir participer à sa fête ouverte sur le quartier les vendredi 12 et samedi 13 juin.

AU PROGRAMME

A partir de 16h30 :

Spectacles musique, danse, capoeira etc…

Ateliers divers, grands jeux, jeux gonflables.

Foodtruck et stands de boissons.

Concerts / DJ

MJC CL2V 11 rue Erik Satie 33200 BORDEAUX Mérignac 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@mjccl2v.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556974000 »}]

Animations ludiques et festives : espace jeux et détente familiaux, animations diverses, foodtruck, concert… L’occasion de mettre en avant des actions et ateliers de la MJC CL2V.