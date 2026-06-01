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Fête de la MJC CL2V, MJC CL2V, Mérignac

Fête de la MJC CL2V, MJC CL2V, Mérignac

Fête de la MJC CL2V, MJC CL2V, Mérignac vendredi 12 juin 2026.

Lieu : MJC CL2V

Adresse : 11 rue Erik Satie 33200 BORDEAUX

Ville : 33200 Mérignac

Département : Gironde

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : gratuit

Fête de la MJC CL2V 12 et 13 juin MJC CL2V Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Événement gratuit et ouvert à tous.
La MJC CL2V vous propose de venir participer à sa fête ouverte sur le quartier les vendredi 12 et samedi 13 juin.
AU PROGRAMME
A partir de 16h30 :
Spectacles musique, danse, capoeira etc…
Ateliers divers, grands jeux, jeux gonflables.
Foodtruck et stands de boissons.
Concerts / DJ

MJC CL2V 11 rue Erik Satie 33200 BORDEAUX Mérignac 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@mjccl2v.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556974000 »}]
Animations ludiques et festives : espace jeux et détente familiaux, animations diverses, foodtruck, concert… L’occasion de mettre en avant des actions et ateliers de la MJC CL2V.

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