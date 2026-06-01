Fête de la MJC CL2V, MJC CL2V, Mérignac
Fête de la MJC CL2V, MJC CL2V, Mérignac vendredi 12 juin 2026.
Fête de la MJC CL2V 12 et 13 juin MJC CL2V Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00
Événement gratuit et ouvert à tous.
La MJC CL2V vous propose de venir participer à sa fête ouverte sur le quartier les vendredi 12 et samedi 13 juin.
AU PROGRAMME
A partir de 16h30 :
Spectacles musique, danse, capoeira etc…
Ateliers divers, grands jeux, jeux gonflables.
Foodtruck et stands de boissons.
Concerts / DJ
MJC CL2V 11 rue Erik Satie 33200 BORDEAUX Mérignac 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@mjccl2v.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556974000 »}]
Animations ludiques et festives : espace jeux et détente familiaux, animations diverses, foodtruck, concert… L’occasion de mettre en avant des actions et ateliers de la MJC CL2V.
À voir aussi à Mérignac (Gironde)
- Music & Wine concert au cœur des vignes Château Luchey-Halde Mérignac 11 juin 2026
- Chœur Hippocantus – Messe en ré de Dvorak et extraits du Magnificat de Rutter, Eglise saint Vincent, Mérignac 21 juin 2026
- Drag Race France Live – Saison 4, Le Pin Galant, Mérignac 22 octobre 2026
- COVERTRAMP – LE PIN GALANT Merignac 24 octobre 2026
- Covertramp, Le Pin Galant, Mérignac 24 octobre 2026