Chœur Hippocantus – Messe en ré de Dvorak et extraits du Magnificat de Rutter, Eglise saint Vincent, Mérignac
Chœur Hippocantus – Messe en ré de Dvorak et extraits du Magnificat de Rutter, Eglise saint Vincent, Mérignac dimanche 21 juin 2026.
Chœur Hippocantus – Messe en ré de Dvorak et extraits du Magnificat de Rutter Dimanche 21 juin, 17h00 Eglise saint Vincent Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Sous la direction de Bastien Penas et accompagné par Florence -Chaubin-Guillaume, le choeur Hippocantus de La Teste interprétera des extraits du Magnificat de John Rutter et la messe en ré majeur d’Antonin Dvorak.
Les solistes seront Kristel Barriaux (soprano), Lauriane Trégan-Marcuz (alto), Mitesh Khatri (tenor) et Clément Godart (baryton).
Eglise saint Vincent place Charles de Gaulle 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine église saint Vincent
Sous la direction de Bastien Penas et accompagné par Florence -Chaubin-Guillaume, le choeur Hippocantus de La Teste interprétera des extraits du Magnificat de John Rutter et la messe en ré majeur et…
©Suzanne Domec
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