Bernard Allison La Rotonde Châteaurenard

Vendredi 20 mars 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

2026-03-20 20:00:00

2026-03-20

2026-03-20

Concert Bernard Allison à la Rotonde.

Bernard Allison est un nom qui résonne avec force dans l’univers du blues moderne, incarnant la fusion des racines traditionnelles du genre avec une approche contemporaine et électrique. Fils de la légende du blues Luther Allison, Bernard est né en 1965 à Chicago, ville emblématique de ce style musical. Héritier d’un patrimoine artistique conséquent, il a su, depuis ses débuts, tracer son propre chemin en nous livrant une musique empreinte de passion et de virtuosité.



Blues2Men Première partie

Né pendant le confinement 2020, le duo atypique Blues2Men , s’est persuadé de renouer avec ses profondes racines le Blues authentique. En effet, Zeb & Richie, tous deux leaders du groupe Les Maudits Waters , ont décidé de se remettre sur les rails du delta du Mississippi. Leur musique épurée mêlant tradition et énergie électrique est portée par la guitare, l’harmonica et des textes puissants. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

Bernard Allison concert at La Rotonde.

