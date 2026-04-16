BERNARD MABILLE , Se dévoile La Salle des Concerts Le Mans
BERNARD MABILLE , Se dévoile La Salle des Concerts Le Mans samedi 26 septembre 2026.
Le Mans
BERNARD MABILLE , Se dévoile
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : 38 – 38 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
BERNARD MABILLE , Se dévoile
La Perche Productions présente BERNARD MABILLE , Se dévoile .
Oui c’est encore moi.
Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital ! Et je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent pas de se surpasser. Le jour où ils deviendront raisonnables, j’arrête, promis juré sur la tête de celui qui nous sert de président de la République. Je reviens donc avec mon nouveau gros man show , plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle, plein de ces mots que l’on nous interdit de dire aujourd’hui. Il n’y a jamais de mal à se faire du bien.
À tout de suite,
B. Mabille
Spectacle garanti sans IA .
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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BERNARD MABILLE , Se dévoile
L’événement BERNARD MABILLE , Se dévoile Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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