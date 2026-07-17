Bernard Plossu, Expérimental, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez

Informations pratiques

Bernard Plossu, Expérimental 10 avril – 31 décembre 2027 Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T10:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:30:00+02:00

Fin : 2027-12-31T10:00:00+01:00 – 2027-12-31T18:00:00+01:00

L’exposition Bernard Plossu, Expérimental, présentée au MAMC+ à l’occasion du bicentenaire de la photographie, met en lumière une facette méconnue du travail du photographe français. Réunissant près de 200 tirages réalisés depuis les années 1970, elle explore une pratique expérimentale centrée sur les formes, les matières, les détails du quotidien et les potentialités du médium photographique, parfois jusqu’à l’abstraction. L’exposition révèle ainsi une approche conceptuelle, éloignée des images de paysage et de l’ailleurs habituellement associées à Bernard Plossu. Tirages inédits, compositions visuelles et recherches formelles composent un parcours immersif qui interroge le regard, l’objet et la construction de l’image photographique.

L’exposition entre en dialogue avec une sélection d’œuvres issues du fonds photographique du MAMC+ réalisée par Bernard Plossu. De Wols à Karim Kal, une centaine d’images rendent à la fois hommage à ses pairs et tissent des liens avec une nouvelle génération de photographes.

Un catalogue sera publié à cette occasion, en co-édition avec Filigranes.

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole rue fernand léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 79 52 52 http://mamc.saint-etienne-metropole.fr Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole (MAMC+) présente des expositions temporaires d’envergure internationale et conserve une collection de plus de 23 000 oeuvres axées sur la seconde moitié du XXe siècle. Ses collections couvrent l’art moderne et contemporain, la photographie et l’une des plus importantes collections de design en France. Par autoroute depuis Lyon et Clermont-Ferrand : sortie Saint-Étienne Nord, la Terrasse. Parking gratuit réservé aux visiteurs du Musée (y compris bibliothèque Jean Laude, et librairie). Tramways T1 ou T3 direction Hôpital Nord, arrêt « Musée Art Moderne ».

L’exposition Bernard Plossu, Expérimental, présentée au MAMC+ à l’occasion du bicentenaire de la photographie, met en lumière une facette méconnue du travail du photographe français. Réunissant près…

© Bernard Plossu