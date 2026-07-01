Visite d’une maison de notable du XIX siècle, Villa Saint Michel, Saint-Priest-en-Jarez

Informations pratiques

Visite d’une maison de notable du XIX siècle Dimanche 20 septembre, 10h00 Villa Saint Michel Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite d’une villa bourgeoise avec un sol en mosaÏque, un décor art déco, peinture,vitrail et une superbe charpente.

Exposition sur l’histoire de Saint-Priest

Villa Saint Michel 5 Allée du Parc, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite d’une villa bourgeoise avec un sol en mosaÏque, un décor art déco, peinture,vitrail et une superbe charpente.

Paul Rivollier