Visite d’une maison de notable du XIX siècle, Villa Saint Michel, Saint-Priest-en-Jarez
dimanche 20 septembre 2026 · Villa Saint Michel · Saint-Priest-en-Jarez
Informations pratiques
Visite d’une maison de notable du XIX siècle Dimanche 20 septembre, 10h00 Villa Saint Michel Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite d’une villa bourgeoise avec un sol en mosaÏque, un décor art déco, peinture,vitrail et une superbe charpente.
Exposition sur l’histoire de Saint-Priest
Villa Saint Michel 5 Allée du Parc, 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Priest-en-Jarez 42270 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite d’une villa bourgeoise avec un sol en mosaÏque, un décor art déco, peinture,vitrail et une superbe charpente.
Paul Rivollier
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