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AGENDA · Berstett

Berstett Rando Le champ du Feu depuis le Hohwald Berstett

dimanche 25 octobre 2026 · Berstett

Berstett Rando Le champ du Feu depuis le Hohwald Berstett

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
67370 Berstett
Département
Bas-Rhin
Tarif

Berstett

Berstett Rando Le champ du Feu depuis le Hohwald

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Randonnées proposées par Berstett Rando.
Distance 15 km, dénivelé 600 m. Votre guide Bernard.   .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66  berstettrando@gmail.com

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English :

Walks organized by Berstett Rando.

L’événement Berstett Rando Le champ du Feu depuis le Hohwald Berstett a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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