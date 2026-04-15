Informations pratiques

Berstett

Berstett Rando Le champ du Feu depuis le Hohwald

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Randonnées proposées par Berstett Rando.

Distance 15 km, dénivelé 600 m. Votre guide Bernard. .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 66 39 66 berstettrando@gmail.com

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English :

Walks organized by Berstett Rando.

L’événement Berstett Rando Le champ du Feu depuis le Hohwald Berstett a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg