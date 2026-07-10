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Bertrand Belin Salle Paul-Fort Nantes

jeudi 17 décembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Bertrand Belin Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
35€

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 20:30 – 22:00
Gratuit : non 35€ Tout public 

Depuis son disque Tambour Vision (2022), Bertrand Belin a expérimenté d’autres facettes. Il est acteur au cinéma (Le Roman de Jim des frères Larrieu et L’Amour et les forêts, de Valérie Donzelli), acteur au théâtre (En travers de sa gorge de Marc Lainé) et auteur de roman (La Figure, paru en 2025). Après ses démonstrations qu’il est un artiste complet, l’élégant jongleur sort Watt son dernier opus. Voix rocailleuse et verbe précis : Belin nous plonge en tension dans son univers aérien et mystérieux, qui le rend digne héritier du regretté Bashung. Watt est sûrement l’œuvre de Belin au sommet de son art.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

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