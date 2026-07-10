Bertrand Belin Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 20:30 – 22:00

Gratuit : non 35€ Tout public

Depuis son disque Tambour Vision (2022), Bertrand Belin a expérimenté d’autres facettes. Il est acteur au cinéma (Le Roman de Jim des frères Larrieu et L’Amour et les forêts, de Valérie Donzelli), acteur au théâtre (En travers de sa gorge de Marc Lainé) et auteur de roman (La Figure, paru en 2025). Après ses démonstrations qu’il est un artiste complet, l’élégant jongleur sort Watt son dernier opus. Voix rocailleuse et verbe précis : Belin nous plonge en tension dans son univers aérien et mystérieux, qui le rend digne héritier du regretté Bashung. Watt est sûrement l’œuvre de Belin au sommet de son art.

Salle Paul-Fort Nantes 44000



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