BERTRAND BELIN – SMAC de la Gespe Tarbes

BERTRAND BELIN Début : 2026-11-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Bertrand Belin : « Watt, ceux qui sortent des enceintes. Watt, étrange sonorité renvoyant à la fameuse et légitime interrogation de langue anglaise. Watt, personnage qui donne son nom au roman formidable de Samuel Beckett. Watt, Wattoo Wattoo, dessin animé de mon enfance à la musique si belle et inquiétante. »Voilà maintenant plus de 20 ans que Bertrand Belin promène sa dégaine de poète dandy dans le paysage de la chanson française racée. Watt est son huitième album. Après une intro quelque peu jean-michel-jarresque, le Breton nous rappelle ce qui fait sa force : sa voix grave et son phrasé minimaliste, ses textes impressionnistes qui convoquent couleurs, matières et animaux et enfin ses arrangements, mélange précis d’économie et d’élégance. Watt réussit à affiner association de cordes plutôt classiques avec rythmiques plus électroniques et à obtenir un résultat organique et sophistiqué. Si l’album s’autorise des incursions en territoire jazz, en pure chanson française ou en trip hop, il brille par une cohérence qui tient surtout à son ambition tant musicale que littéraire : capter ce qui se joue entre l’intime, le collectif et l’environnement, au sens le plus large du terme. Dixit goutemesdisquesINFORMATION BILLETTERIE :Pour les 6-14 ans (uniquement): les concerts sont désormais gratuits par réservation au 05 62 51 32 98 (sous réserve de places disponibles). Il faudra présenter la carte d’identité de votre enfant en billetterie le soir du concert pour retirer la place.

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes 65