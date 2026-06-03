Best of du Cabaret Bad Biches Cirque Electrique Paris
Best of du Cabaret Bad Biches Cirque Electrique Paris jeudi 23 juillet 2026.
Explorant la chanson française, l’adrénaline du R’n’B, la force de l’opéra, le drame italien et les morsures du punk, les Bad Biches vous traînent la patte dans leurs histoires avec une impertinence qui leur est propre.
Pour leur venue au Cirque Électrique, les biches vous concoctent un best of, préparez-vous pour le coup de foudre !
Les Bad Biches sont une famille de créatures qui arpentent les nuits de France et de Navarre en offrant chaque soir un spectacle nouveau dans la tradition du Cabaret.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 21h00 à 22h30
payant
Tarif plein : 15 €
Tarif solidaire : 12 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-23T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T21:00:00+02:00_2026-07-22T22:30:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
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