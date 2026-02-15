Bestiaire médiéval Fresque scénique et musicale L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Bestiaire médiéval Fresque scénique et musicale

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-04-04 16:00:00

fin : 2027-04-04 17:10:00

Date(s) :

2027-04-04

Au Moyen Âge, l’homme vivait en symbiose avec le monde animal, peuplant ses chants de créatures réelles ou surréalistes. Puisant dans les Cantigas de Santa Maria et le répertoire italien, l’ensemble ApotropaïK explore ce lien oublié. Entre onomatopées de chasse et fables merveilleuses, les quatre musiciens subliment les timbres des flûtes, harpe et luth. Pour ce spectacle total, le quatuor s’entoure d’une scénographe et d’un dessinateur. Une immersion poétique où renaît, sous les yeux des petits et des grands, notre complicité ancestrale avec le vivant.

Style musique ancienneTout public

8 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In the Middle Ages, people lived in harmony with the animal world, filling their songs with real or surreal creatures. Drawing on the Cantigas de Santa Maria and the Italian repertoire, the Apotropa%EFK ensemble explores this forgotten connection. Between hunting onomatopoeia and wondrous fables, the four musicians bring out the full beauty of the flutes, harp, and lute. For this immersive performance, the quartet is joined by a set designer and an illustrator. A poetic journey in which, before the eyes of young and old alike, our ancestral connection with the living world is reborn.

Genre: early music

L’événement Bestiaire médiéval Fresque scénique et musicale Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ