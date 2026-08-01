Bestiaux ! dans le cadre du Festival de Saint-Amans Le 909 Castelculier

Informations pratiques

Castelculier

Bestiaux ! dans le cadre du Festival de Saint-Amans

Le 909 51 Avenue de l’abbe Mercherz Castelculier Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Bestiaux! de Charles-Éric Petit raconte un match au stade Geoffroy Guichard le 18 avril 1998 entre Louhans-Cuiseaux et Saint-Étienne. Yann Synaeghel joue, tandis que Yannick Berthélémé regarde le match à l’hôpital.

Bestiaux! de Charles-Éric Petit raconte un match au stade Geoffroy Guichard le 18 avril 1998 entre Louhans-Cuiseaux et Saint-Étienne. Yann Synaeghel joue, tandis que Yannick Berthélémé regarde le match à l’hôpital. .

Le 909 51 Avenue de l’abbe Mercherz Castelculier 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 16 53 88 le909mail@gmail.com

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English : Bestiaux ! dans le cadre du Festival de Saint-Amans

*Bestiaux!* by Charles-Éric Petit recounts a match at Geoffroy Guichard Stadium on April 18, 1998, between Louhans-Cuiseaux and Saint-Étienne. Yann Synaeghel plays in the game, while Yannick Berthélémé watches the match from the hospital.

L’événement Bestiaux ! dans le cadre du Festival de Saint-Amans Castelculier a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Destination Agen