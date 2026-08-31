BET#1 + DJ SET ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

BET#1 + DJ SET

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

BET#1 + DJ SET

Co-Accueil // avec le Lieu NEUFNEUF, dans le cadre de la 17ème édition du NEUFNEUF Festival et Erasmus Porto

Cie Samuel Mathieu et Compagnie Kale

BET#1, élabore une grammaire chorégraphique réunissant des principes inspirés des méthodes d’écriture en danse issues de notre histoire contemporaine. Réactualisées, ces méthodes révèlent dans cette accumulation de formes et de concepts, une dramaturgie singulière, montrant un débordement d’énergie et de puissance, mettant à jour la relève guerrière d’interprètes prêt·e·s, à révéler l’humain dans un contexte mouvant.

Une architecture des corps conjugué à un déplacement d’espace en constante mutation, BET#1 révèle dans son cheminement, une poésie vivante et dynamique, reflet d’un monde tributaire de l’instant, contraint dès l’innovation posée par le devoir de la renouveler.

La soirée se terminera par un Dj Set. 9 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 05 80 80

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English :

BET#1 + DJ SET

Co-hosted // with Lieu NEUFNEUF, as part of the 17th edition of the NEUFNEUF Festival and Erasmus Porto

Company: Samuel Mathieu and Compagnie Kale

L’événement BET#1 + DJ SET Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE