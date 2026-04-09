Better Be Loud! Festival La Place Paris
Better Be Loud! Festival La Place Paris jeudi 28 mai 2026.
Le Better Be Loud! Festival, c’est l’évènement parisien qui célèbre la diversité et la scène afro-caribéenne contemporaine. Une soirée hybride où shatta, new bouyon et sonorités afro rencontrent DJ sets et performances live dans un espace inclusif et safe.
Au-delà de la musique, plongez dans les cultures antillaises et africaines avec des artistes visuels originaires de ces scènes. Ils mettront à l’honneur leur héritage à travers des expositions de peintures et de photographies.
On vous dévoile la line-up bientôt…
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Ne manquez pas la prochaine édition du Better be Loud! Festival le jeudi 28 mai à La Place !
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-29T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T23:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/better-be-loud
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