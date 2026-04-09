Better Be Loud! Festival La Place Paris

Le Better Be Loud! Festival, c’est l’évènement parisien qui célèbre la diversité et la scène afro-caribéenne contemporaine. Une soirée hybride où shatta, new bouyon et sonorités afro rencontrent DJ sets et performances live dans un espace inclusif et safe.

Au-delà de la musique, plongez dans les cultures antillaises et africaines avec des artistes visuels originaires de ces scènes. Ils mettront à l’honneur leur héritage à travers des expositions de peintures et de photographies.

On vous dévoile la line-up bientôt…

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Ne manquez pas la prochaine édition du Better be Loud! Festival le jeudi 28 mai à La Place !

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/better-be-loud



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