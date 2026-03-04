Beyond Pink & Green. Bonella Holloway, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Beyond Pink & Green. Bonella Holloway 16 avril – 31 mai Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Une exposition vidéo immersive à Toulouse

Du 15 avril au 31 mai 2026, la Chapelle des Carmélites accueille une exposition de l’artiste Bonella Holloway.

Cette installation vidéo immersive en triptyque interroge les normes de beauté, les rapports de domination et la notion de care à travers une analogie entre le monde végétal et les assignations sociales liées au féminin. Présentée dans la nef de ce monument emblématique de Toulouse, l’œuvre associe projections synchronisées, création sonore et témoignages filmés.

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

