Club de lecteurs adultes, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Club de lecteurs adultes 16 avril – 18 juin, certains jeudis Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T15:00:00+02:00 – 2026-06-18T17:00:00+02:00

Échangez et partagez en toute convivialité vos coups de cœur (ou vos coups de griffes) dans un club !

Que vous soyez curieux, amateurs ou spécialistes, quel que soit votre âge, il existe des clubs ouverts à tous et sans prérequis, dans une multitude de domaines (littératures, cinémas, Histoire, théâtre, musiques, jeux, récits de voyages…).

Tous les 3e jeudis du mois de 15h à 17h

Prochaines dates : jeudi 16 avril, jeudi 21 mai, jeudi 18 juin.

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

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