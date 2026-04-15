Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert Jeudi 16 avril, 10h30 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00

Concert des Élèves du dispositif Play Music Variation 2 des Sites Jules Julien et Alban Minville

Plus d’informations sur le dispositif Play Music : https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]

Concert des Élèves du dispositif Play Music Variation 2