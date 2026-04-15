Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse jeudi 16 avril 2026.
Concert Jeudi 16 avril, 10h30 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Concert des Élèves du dispositif Play Music Variation 2 des Sites Jules Julien et Alban Minville
Plus d’informations sur le dispositif Play Music : https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]
Concert des Élèves du dispositif Play Music Variation 2
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