Club des lecteurs, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Club des lecteurs 16 avril et 18 juin Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T17:15:00+02:00 – 2026-04-16T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T17:15:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00

Jeudi 16 avril 17h15

Jeudi 18 juin 17h15

Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.