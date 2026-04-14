Club des lecteurs, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
Club des lecteurs, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse jeudi 16 avril 2026.
Club des lecteurs 16 avril et 18 juin Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T17:15:00+02:00 – 2026-04-16T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T17:15:00+02:00 – 2026-06-18T18:30:00+02:00
- Jeudi 16 avril 17h15
- Jeudi 18 juin 17h15
Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Moment d’échanges autour des coups de cœur de chacun et chacune.
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