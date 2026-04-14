Mandalas, libérez votre esprit !, Bibliothèque Roseraie, Toulouse
Mandalas, libérez votre esprit !, Bibliothèque Roseraie, Toulouse jeudi 16 avril 2026.
Mandalas, libérez votre esprit ! Jeudi 16 avril, 14h30 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T15:30:00+02:00
Jeudi 16 avril – 14h30
Laissez libre cours à votre créativité et évadez-vous le temps d’un après-midi participatif programmé dans le cadre du temps fort Voyage au cœur du Japon.
Bibliothèque Roseraie
Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
Laissez libre cours à votre créativité et évadez-vous
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