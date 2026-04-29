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Beyond the Blues | Cognac Blues Passions rue de la Richonne Cognac

Beyond the Blues | Cognac Blues Passions rue de la Richonne Cognac samedi 4 juillet 2026.

Lieu : rue de la Richonne

Adresse : Hennessy

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 15 15 15

Cognac

Beyond the Blues | Cognac Blues Passions

rue de la Richonne Hennessy Cognac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Porté par des influences américaines et un parcours nourri de scènes et de voyages, Tiwayo incarne une nouvelle voix de la soul, à la fois brute et lumineuse. A savourer sur la scène Beyond the Blues au cœur historique de la Maison Hennessy.
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rue de la Richonne Hennessy Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81 

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English :

Buoyed by American influences and a career nourished by live performances and travel, Tiwayo embodies a new voice of soul, both raw and luminous. To be enjoyed on the Beyond the Blues stage in the historic heart of Maison Hennessy.

L’événement Beyond the Blues | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Cognac

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