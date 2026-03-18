BÉZIERS ANTIQUE

Route de Lespignan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Béziers Antique, c’est un projet hors norme reconstituer la ville de Béziers telle qu’elle était à l’époque romaine, en mettant en valeur les techniques et méthodes utilisées pendant l’Antiquité. Ce projet verra le jour en 2028.

Béziers Antique, c’est un projet hors norme reconstituer la ville de Béziers telle qu’elle était à l’époque romaine, en mettant en valeur les techniques et méthodes utilisées pendant l’Antiquité. Dès 2028 et pendant au moins 30 ans, ouvriers et artisans oeuvreront sur un immense chantier ouvert au public. Différents métiers et artisanats seront valorisés pendant la visite. Des animations, spectacles et démonstrations seront proposés tout au long de l’année. .

Route de Lespignan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

Béziers Antique is an extraordinary project: to reconstitute the city of Béziers as it was in Roman times, highlighting the techniques and methods used during Antiquity. The project will be completed in 2028.

L’événement BÉZIERS ANTIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34