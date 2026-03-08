BÉZIERS ANTIQUE ET MÉDIÉVALE Béziers

BÉZIERS ANTIQUE ET MÉDIÉVALE

Un nouveau parcours où chaque pierre raconte une anecdote sur la grandeur de la colonie romaine Baeterrae. Laissez-vous surprendre par la richesse de notre héritage antique et médiéval.

Laissez-vous surprendre par la richesse insoupçonnée de notre héritage antique et médiéval.

Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place. Visite en français uniquement.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

2 Place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

A new trail where every stone tells a story about the greatness of the Roman colony Baeterrae. Let yourself be surprised by the richness of our ancient and medieval heritage.

